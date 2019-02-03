В компании Дерипаски после аварии с автобусом под Калугой предложили запретить старые автобусы

"Группа ГАЗ" предлагает запретить использование старых автобусов для пассажирских перевозок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Такое предложение автопроизводитель высказал после аварии с участием автобуса MAN в Калужской области (перевозил детей, погибли семь человек). Ранее сообщалось, что данное транспортное средство эксплуатировалась около 30 лет.

"Технические характеристики модели, произведенной в 1989 году, независимо от марки и страны производителя, не могут соответствовать современным требованиям по безопасности перевозок, особенно несовершеннолетних пассажиров", - отмечают в "Группе ГАЗ".

"Необходимо ограничить возраст эксплуатации автобусов в целях безопасности", - считают в компании.

"Данное транспортное средство выработало свой ресурс еще 20 лет назад, - оценивают в компании. - Как показывает практика, риски отказа тормозной системы, систем рулевого управления и других элементов активной безопасности у старой техники очень высоки. Запас прочности конструкции старых автобусов снижается в 1,5 - 2,5 раза, что увеличивает риск внезапного выхода из строя узлов и агрегатов".

"К сожалению, данное ДТП, в котором пострадали дети, - очередное свидетельство того, что органы государственной власти, отвечающие за безопасность транспортных перевозок, недооценивают степень рисков, связанных с эксплуатацией старой техники", - считают в "Группе ГАЗ".