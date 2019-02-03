04 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Дональд Трамп не исключает возможности военного вторжения в Венесуэлу

Американский лидер Дональд Трамп не исключил возможности отправки в Венесуэлу американских военных. В интервью телеканалу CBS он заявил, что "не хочет об этом говорить". "Но, конечно, это возможно", - добавил президент.  По его словам, военное вмешательство США в дела другого государства в данной ситуации – "это один из вариантов".

Трамп рассказал, что глава Венесуэлы Николас Мадуро искал встречи с ним несколько месяцев назад, но безуспешно.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

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Дональд Трамп не исключает возможности военного вторжения в Венесуэлу

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Теги: дональд трамп, кризис в венесуэле, американское вторжение. николас мадуро



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