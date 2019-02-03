В ульяновском суворовском училище вспышка эхинококкоза – паразитов нашли у 26 воспитанников

Родители ульяновских суворовцев переживают за здоровье детей, сообщает радио "Говорит Москва". Ранее стало известно, что в учебном заведении был выявлен эхинококкоз у 26 воспитанников – таковы данные министерства здравоохранения региона.

По информации ведомства, все воспитанники училища чувствуют себя хорошо, им не требуется госпитализация. Более 800 курсантов и сотрудников образовательного учреждения проходят обследования. Руководство училища сообщило ТАСС, что заболевание не передается от человека к человеку и не связано с организацией приема пищи в училище и условиями проживания.

Как сообщила радиостанции мать одного из курсантов из ульяновского Суворовского училища Надежда, тревогу подняли родители заразившихся детей. По её словам, у некоторых студентов обнаружили "червей в лёгких"."В выходные полная тишина, дети не обследуются. Родители убиты горем, половина судеб пока неизвестна. Говорят, что заболевание проходило бессимптомно. Точно известно, что у работника кухни тоже нашли эхинококк, а также у двух офицеров. Вся моя информация от родителей", - говорит женщина.

Эхинококкоз — гельминтоз, характеризующийся образованием в печени, лёгких или других органах и тканях паразитарных кист.

Основной источник инвазии — охотничьи собаки, а также сельскохозяйственные животные — свиньи, коровы, лошади и другие животные. Зрелые яйца выделяются с фекалиями животных, загрязняя их шерсть и окружающую среду. Заражение человека происходит при контакте с зараженными животными, при сборе ягод и трав, питье воды из загрязненных яйцами гельминта источников.