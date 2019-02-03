03 Февраля 2019
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Политика Украина

Успел в последний момент: Порошенко подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко подал документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы государства. Он сделал это в последний день, отведенный на подачу документов.

"Я же говорил — не делайте себе нервы, всё под контролем. Он медленно спустится с горы и...", — написал в Facebook советник украинского лидера Юрий Бирюков.

Выдвижение кандидатов на Украине началось 31 декабря – когда стартовала предвыборная кампания.

Последние данные соцопросов показывают, что Порошенко занимает, в лучшем случае, третье место в рейтинге возможных кандидатов. Его опережают экс-премьер и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, а также актер и комик Владимир Зеленский.

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Успел в последний момент: Порошенко подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Украины

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Теги: петр пороженко, выборы президента украины, юлия тимошенко, владимир зеленский



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