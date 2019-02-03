03 Февраля 2019
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Семьям погибших в ДТП с автобусом под Калугой выплатят по 1 млн рублей

Семьям смолян, погибших в ДТП с автобусом в Калужской области, выплатят по 1 млн руб. из резервного фонда администрации Смоленской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Также замы губернатора Смоленской области должны в оперативном порядке представить предложения по дополнительной помощи пострадавшим и в случае необходимости обеспечить организованную доставку родственников пострадавших в соседний регион (28 пострадавших в аварии были госпитализированы в калужские больницы).

Напомним, утром в воскресенье, 3 февраля, в Калужской области произошло ДТП: автобус перевернулся и вылетел в придорожный кювет. На нем из смоленского Ярцево в Калугу ехали участники детского танцевального коллектива. Погибли семь человек, в их числе – четверо детей. 30 человек пострадали, 28 были госпитализированы. Всего в автобусе находилось 48 человек, 33 из них – дети. Возбуждено уголовное дело, водитель взят под стражу.

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Семьям погибших в ДТП с автобусом под Калугой выплатят по 1 млн рублей

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Теги: дтп с автобусом, дтп с детьми, пострадавшие, калужская область, выплаты



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Ранее 03.02.2019 16:11 Мск СКР опубликовал видео с места ДТП с участием автобуса в Калужской области

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