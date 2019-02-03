03 Февраля 2019
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Сборная России по хоккею с мячом выиграла чемпионат мира, одержав волевую победу над хозяевами турнира

Сборная России по хоккею с мячом выиграла чемпионат мира в шведском Венерсборге, одержав в финале волевую победу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России.

Накануне в финальном мачте против хозяев соревнования, сборной Швеции, наша команда по ходу встречи проигрывала со счетом 1:3 и 2:4, но сумела в итоге вырвать победу в овертайме - 6:5.

В составе россиян отличились Юрий Викулин, дважды Евгений Дергаев и трижды Алмаз Миргазов, на счету которого также победный мяч.

Сборная России в результате победы смогла защитить титул чемпиона мира, выиграв первенство планеты уже в 12-й раз.

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Сборная России по хоккею с мячом выиграла чемпионат мира, одержав волевую победу над хозяевами турнира

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Теги: хоккей с мячом, сборная России, чемпионат мира, победа



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