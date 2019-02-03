Бундестаг предложил России убрать ракеты 9М729 за Урал

Бундестаг предлагает убрать ракету 9М729 за Уральские горы. По мнению немецкого парламента, для сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности Россия должна передислоцировать все имеющиеся ракеты 9М729 подальше на восток, за Урал. Об этом, как пишет германское издание Frankfurter Allgemeine, заявили депутаты бундестага Родерих Кизеветтер (Христианско-демократический союз) и Рольф Мютцених (Социал-демократическая партия Германии).

Издание отмечает, что Кизеветтер и Мютцених высказали свои предложения независимо друг от друга. По мнению депутатов, такой выход из ситуации должен быть предложен России, однако так, чтобы вызвать у Москвы доверие, и она согласилась пойти на новый раунд переговоров, передает РБК.

Ракета 9М729 — это модернизированный вариант ракеты 9М728 для ракетного комплекса "Искандер-М", унифицированный с ней по большинству агрегатов. Модернизация крылатой ракеты 9М728 была направлена на повышение мощности боевой части и точностных характеристик. Размещение на ракете 9М729 боевой части повышенной мощности и нового бортового комплекса управления для более высокой точности поражения цели привело к увеличению её длины и, соответственно, размера транспортно-пускового контейнера, который стал больше на 53 см. После модификации дальность ракеты уменьшилась на 10 км, составив 480 км, в связи с тем, что масса ракеты была увеличена, тогда как топливный бак, стартовый и маршевый двигатель остались такими же.