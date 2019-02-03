Франция готова признать Гуаидо президентом Венесуэлы, если Мадуро не объявит о новых выборах

Французские власти собираются признать главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом этой страны, если до вечера воскресенья Николас Мадуро не объявит о новых выборах.

О таком ультиматуме заявила министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, передает РИА Новости. "Выборы (Николаса) Мадуро были фарсом. Если до сегодняшнего вечера он не возьмёт на себя обязательство по организации президентских выборов, мы будем считать господина Гуаидо законным президентом Венесуэлы", - приводит слова министра газета Figaro.

Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".