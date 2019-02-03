03 Февраля 2019
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СКР опубликовал видео с места ДТП с участием автобуса в Калужской области

Следственный комитет России опубликовал кадры с осмотра места ДТП в Калужской области. Авария с участием автобуса Man произошла утром в воскресенье, 3 февраля.

На опубликованных кадрах видно, что перевернувшийся в придорожном кювете автобус превратился в "кабриолет": очевидно, что часть крыши спасатели и аварийные службы удалили, в том числе чтобы разблокировать зажатых искореженным металлом пассажиров. Видно, как сильно пострадал салон, в котором находились дети.

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Напомним, в момент аварии в автобусе находилось 47 человек, из них 33 – дети. Они ехали в сопровождении родителей и руководителя танцевального коллектива на конкурс. Маршрут пролегал из смоленского города Ярцево в Калугу.

Что именно послужило причиной аварии пока неизвестно. Водитель автобуса задержан, по предварительным данным, он не был пьян. Также выясняется, почему детский коллектив ехал без сопровождения автомобиля ГИБДД. Проверяются и техдокументы автобуса.

В результате ДТП погибли семь человек, в том числе четверо детей. Получили травмы 30 человек, 28 из них госпитализированы. Детей доставляли в Калужскую областную больницу.

СКР возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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СКР опубликовал видео с места ДТП с участием автобуса в Калужской области

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Теги: дтп с автобусом, дтп с детьми, пострадавшие, калужская область



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Развитие сюжета:

Ранее 03.02.2019 17:51 Мск Семьям погибших в ДТП с автобусом под Калугой выплатят по 1 млн рублей

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