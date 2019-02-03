03 Февраля 2019
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Общество В России

"Россия не помойка": тысячи россиян в десятках городов вышли на митинги против "мусорной реформы"

Несмотря на сильные морозы и снегопады, установившиеся в некоторых регионах страны, тысячи россиян в воскресенье, 3 февраля, вышли на митинги против "мусорной реформы". Лозунгом акции стала фраза "Россия не помойка".

По предварительным данным, организаторам удалось вывести на улицы жителей более чем 50 городов и более чем 25 регионов.

Протестная акция прошла в разных форматах: митингов, пикетов, одиночных пикетов, даже субботников. Участники выступали как за решение локальных проблем (например, строительства вредных производств рядом с населенными пунктами, переброски мусора из других регионов), так и за глобальные изменения: раздельный сбор мусора, экологичную переработку отходов, ужесточение наказаний за загрязнение окружающей среды.

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Самые многочисленные митинги были на русском Севере: в Архангельске, Котласе, Красноборске, Северодвинске

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Пикеты прошли как в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Челябинск, так и в небольших. Особенно активными были Подмосковье, Северо-Западный регион.

В Омске, по данным местных активистов, несмотря на 30-градусные морозы пришло около 100 человек, столько же – в Ухте, в Красноярске и Челябинске – около 50, в Котласе и Архангельске на митинги вышли несколько тысяч человек, из-за желающих принять участие в акции даже образовались пробки. В Екатеринбурге на акцию вышли порядка 150 человек, в Казани насчитали 850. Самым многочисленным, вероятно, был митинг в Архангельске – около 5 тыс. человек (данные организаторов, полиция насчитала всего около тысячи человек, сообщил Накануне.RU координатор акции Дмитрий Секушин). Сообщается также о 9 тыс. участников митинга в Северодвинске, но пока официального подтверждения информации нет. Стоит напомнить, что города русского Севера еще в прошлом году начали выходить на митинги, протестуя против "московских отходов". В столице, Реутове, Воскресенске и других городах состоялись одиночные пикеты.

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Россиянам не помешали 30-градусные морозы

Стоит отметить, что о каких-либо эксцессах во время митингов пока не сообщается. По данным координатора митинга в Архангельске Александра Пескова, когда протестующие начали шествие и с окраины города дошли до центральной площади, полиция стала снимать происходящее на видео и предупреждать о незаконности действий (шествие не было согласовано), однако никого не задерживала.

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"Россия не помойка": тысячи россиян в десятках городов вышли на митинги против "мусорной реформы"

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Теги: россия не помойка, митинг, акция протеста, одиночные пикеты



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