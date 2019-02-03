03 Февраля 2019
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"За что нас заставляют платить?". В Екатеринбурге прошел митинг против мусорной "реформы"

В Екатеринбурге сегодня состоялся митинг против так называемой мусорной "реформы". Несмотря на довольно холодную погоду в уральской столице, митинг на площади Обороны собрал порядка 150 человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Большинство собравшихся выражали мнение, что повышение тарифов за вывоз мусора, введенное с 1 января этого года, является необоснованным.

митинг против мусорной реформы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Митинг был организован свердловским отделением партии "Яблоко", а поддержать протест пришли представители совершенно разных политических объединений.

митинг против мусорной реформы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

"Вопрос не партий, а касается всего общества, – рассказал Накануне.RU депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ладыгин. – Данный вмененный нам налог на вывоз мусора, так называемую мусорную "реформу", власть навязала нам всем, вне зависимости от партийных предпочтений. Поэтому, несмотря на политические взгляды, это наша общая проблема и решать нам надо ее всем".

митинг против мусорной реформы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Фракция КПРФ, по его словам, подала запрос в Федеральную антимонопольную службу, чтобы выяснить необоснованность роста тарифов по вывозу мусора. Он также напомнил, что 3 марта состоится еще один митинг против данной "реформы", организованный уже КПРФ.

Еще одна представительница коммунистической партии Наталья Крылова приехала в уральскую столицу из Асбеста.

"Мусорная "реформа" касается не только мегаполисов, но и малых городов, - пояснила она Накануне.RU. – Мы уже устали терпеть, когда власть раз за разом накладывает на нас эти грабительские "реформы". Мы "съели" капремонт, мы "съели" пенсионную "реформу", сейчас нам предлагают "съесть" мусорную "реформу". Власть просто не понимает, что рано или поздно очередная грабительская "реформа" будет соломинкой, которая в итоге переломит хребет этой воровской власти. И я сюда приехала представить малые города, где, кстати, и будут эти все новые полигоны. К нам это все будут свозить и у нас это все будут сжигать".

митинг против мусорной реформы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

У митингующих сегодня были различные плакаты, кто-то даже пришел протестовать с ведром.

митинг против мусорной реформы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Одна из женщин принесла с собой мусор, за который ее заставляют дополнительно платить. "Посмотрите за какое количество я должна отдавать деньги", - жаловалась она.

митинг против мусорной реформы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

мусор, пакеты, митинг против мусорной реформы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Не обошлось и без "желтых жилетов".

митинг против мусорной реформы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

"Мне жилеты понравились, их не нужно держать в руке - это удобно. И это символ борьбы за справедливость по аналогии с недавними событиями во Франции" – рассказала одна из митингующих Зульфия.

митинг против мусорной реформы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

митинг против мусорной реформы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

митинг против мусорной реформы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

митинг против мусорной реформы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Добавим, что сегодня, 3 февраля, сразу в 27 российских регионах проходят акции протеста против так называемой мусорной "реформы".

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"За что нас заставляют платить?". В Екатеринбурге прошел митинг против мусорной "реформы"

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Теги: митинг, протест, мусорная реформа, площадь Обороны, Александр Ладыгин, Наталья Крылова



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