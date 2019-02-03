Челябинск присоединился к всероссийской акции протеста "Россия не помойка"

Челябинское движение "Стоп-ГОК", участники которого выступают против строительства Томинского ГОКа, присоединилось к всероссийской акции протеста "Россия не помойка". Вместе с активистами таких организаций как "Челябинск дыши", "Гражданский контроль" и Объединенная компартия, "Стоп-ГОК" вышел на пикет в южноуральской столице.

Пикет прошел в сквере Андреевского. "Пикет прошел просто отлично. Эксцессов не было, а вот участников было достаточно – 40-45 человек!", - рассказал Накануне.RU один из лидеров "Стоп-ГОК" Василий Московец.

Лозунгом пикета стала фраза "люди – вместе, мусор – раздельно". В рамках всероссийской акции в воскресенье, 3 февраля, жители более чем 20 регионов и более полусотни городов России вышли на митинги и пикеты против "мусорной реформы".