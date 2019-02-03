ДТП в Калужской области: создан оперативный штаб и открыта "горячая линия"

В Смоленской области создан оперативный штаб в связи с ДТП с автобусом в соседнем регионе – Калужской области.

Автобус с детьми направлялся в Калугу из Ярцево – населенного пункта на Смоленщине. Штаб возглавил губернатор региона Алексей Островский.

"Дети в сопровождении взрослых направлялись из города Ярцево в Калугу для участия в танцевальном конкурсе. Многие дети получили серьезные травмы и в настоящее время находятся в медицинских учреждениях Калужской области", - говорится в сообщении на официальном сайте администрации Смоленской области.

На базе Главного управления МЧС России по Смоленской области для получения оперативной информации развернут телефон "горячей линии"- +7 (4812) 62-44-44.

Глава региона обратился к прокурору Смоленской области и начальнику регионального УМВД с просьбой провести детальную проверку обстоятельств, связанных с организацией поездки в части нарушения ответственными лицами, а также перевозчиком правил сопровождения несовершеннолетних и обеспечения их безопасности в пути. Прежде всего, по факту отсутствия сопровождения сотрудниками ГИБДД, обязательного в таких случаях.

Глава региона заявил, что держит данный вопрос под личным контролем, подчеркнув, что всех виновных ждет неотвратимое наказание.