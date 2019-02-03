ДТП в Калужской области: создан оперативный штаб и открыта "горячая линия"

03 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Центральный ФО В России

ДТП в Калужской области: создан оперативный штаб и открыта "горячая линия"

В Смоленской области создан оперативный штаб в связи с ДТП с автобусом в соседнем регионе – Калужской области.

Автобус с детьми направлялся в Калугу из Ярцево – населенного пункта на Смоленщине. Штаб возглавил губернатор региона Алексей Островский.

"Дети в сопровождении взрослых направлялись из города Ярцево в Калугу для участия в танцевальном конкурсе. Многие дети получили серьезные травмы и в настоящее время находятся в медицинских учреждениях Калужской области", - говорится в сообщении на официальном сайте администрации Смоленской области.

На базе Главного управления МЧС России по Смоленской области для получения оперативной информации развернут телефон "горячей линии"- +7 (4812) 62-44-44.

Глава региона обратился к прокурору Смоленской области и начальнику регионального УМВД с просьбой провести детальную проверку обстоятельств, связанных с организацией поездки в части нарушения ответственными лицами, а также перевозчиком правил сопровождения несовершеннолетних и обеспечения их безопасности в пути. Прежде всего, по факту отсутствия сопровождения сотрудниками ГИБДД, обязательного в таких случаях.

Глава региона заявил, что держит данный вопрос под личным контролем, подчеркнув, что всех виновных ждет неотвратимое наказание.

Р”РўРџ СЃ СѓС‡Р°СЃС‚РёРµРј Р°РІС‚РѕР±СѓСЃР° РІ РљР°Р»СѓР¶СЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё 3.02.2019|Р¤РѕС‚Рѕ:sledcom.ru

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ДТП в Калужской области: создан оперативный штаб и открыта "горячая линия"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дтп с автобусом, дтп с детьми, пострадавшие, калужская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.02.2019 12:36 Мск Следственный комитет возбудил уголовное дело по ДТП с детским автобусом в Калужской области
Ранее 03.02.2019 12:05 Мск ДТП с автобусом в Калужской области: погибли семь человек, 30 ранены. Большинство – дети
Ранее 03.02.2019 11:49 Мск Число погибших в аварии с автобусом в Калужской области выросло до четырех
Ранее 03.02.2019 11:21 Мск Два человека погибли в ДТП с автобусом Man в Калужской области, более 20 ранены. ФОТО
Ранее 03.02.2019 11:00 Мск В Калужской области автобус с детьми съехал в кювет. Более 20 пострадавших

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 632

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети