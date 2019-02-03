03 Февраля 2019
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по ДТП с детским автобусом в Калужской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) после ДТП с автобусом, перевозившим детей, в Калужской области.

По последним данным, дети ехали из смоленского Ярцево в Калугу на музыкальный конкурс. В автобусе находились 48 человек, 33 из них – дети. Взрослые: родители, руководитель музыкального коллектива, водитель. Погибли четыре человека, в том числе один ребенок. По неподтвержденным данным (телеграм-канал Mash ссылается на работающих на места аварии врачей), речь идет уже о семи погибших. Более 20 человек получили ранения. Пока не все пассажиры эвакуированы из-под завалов обломков перевернувшегося автобуса.

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По предварительной версии, автобус съехал в кювет. Источники различных СМИ сообщают, что транспортное средство было исправно, однако, о поездке с участием детей в ГИБДД организаторы не сообщили должным образом.

"3 февраля 2019 года на территории Бабынинского района Калужской области произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием автобуса, перевозившего более 40 человек, большая часть из которых дети. По предварительным данным, свыше 30 человек пострадали, среди них есть погибшие", - говорит официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Уголовное дело будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.

"По указанию главы ведомства на место происшествия направлены следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, которые уже в самое ближайшее время приступят к проведению следственных действий на месте ДТП. Следствием будут устанавливаться собственник транспортного средства, а также организаторы и лица, которые должным образом не обеспечили безопасность детей", - отметила Петренко.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по ДТП с детским автобусом в Калужской области

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Теги: дтп с автобусом, дтп с детьми, пострадавшие, погибшие, калужская область



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Ранее 03.02.2019 12:53 Мск ДТП в Калужской области: создан оперативный штаб и открыта "горячая линия"

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