03 Февраля 2019
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Происшествия Челябинская область

СК проверит ситуацию с магнитогорской девочкой, которую высадили из трамвая в мороз

Следственный комитет начал проверку после того, как в Магнитогорске кондуктор трамвая высадил 13-летнюю девочку из-за порванной купюры.

"В январе текущего года кондуктор трамвая маршрута №35 высадил в морозную погоду 13-летнюю девочку, из-за того что она хотела рассчитаться за проезд надорванной купюрой.По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного управления.

Ранее отец девочки опубликовал в одном из местных пабликов во "ВКонтакте" информацию об инциденте. С его слов ситуация выглядит следующим образом: "Дочка пришла на остановку Энгельса, как раз подъехал трамвай 25 маршрута. Она села в него и передала 50 руб. кондуктору (парню), чтобы оплатить проезд. Так этот "кондуктор" не принял деньги за проезд, а высадил дочку из трамвая, сказав, что купюру такую в кассе не принимают". Он также уточнил, что девочка ушла из школы пораньше из-за плохого самочувствия. Мужчина уже написал жалобу директору трамвайного депо.

Напомним, это далеко не первый подобный случай в уральском регионе.

Прошлой зимой в Тюмени 15-летней девочке не хватило денег на оплату проезда в автобусе. Кондуктор высадила подростка на мороз.

В Челябинске четвероклассника высадили из трамвая, потому что тот забыл проездной и был без наличных денег.

В апреле в Полевском ребенка высадили из автобуса на дорогу, потому что он хотел оплатить проезд монетами в 10 копеек.

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СК проверит ситуацию с магнитогорской девочкой, которую высадили из трамвая в мороз

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Теги: порванная купюра, трамвай, кондуктор



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