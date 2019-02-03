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Происшествия В России

ДТП с автобусом в Калужской области: погибли семь человек, 30 ранены. Большинство – дети

Региональное управление МЧС по Смоленской области открыло "горячую линию" по ДТП: +7 (4812) 62-44-44.

ДТП с автобусом марки Man, перевозившим детей из Ярцево (Смоленская область) в Калугу, произошло в Калужской области утром в воскресенье, 3 февраля.

О количестве погибших и пострадавших поступает противоречивая информация. МВД подтверждает смерть семи человек, в том числе четырех детей. Всего в автобусе находилось 48 человек, 33 из них – дети, участники музыкального коллектива, которые ехали на конкурс.

Автобус перевернулся и опрокинулся на крышу в придорожном кювете. Сейчас спасатели помогают застрявшим пассажирам выбраться. Уже известно, что из-под обломков автобуса извлечены 32 человека. По некоторым данным, спасателям пришлось резать металлический корпус транспортного средства, чтобы деблокировать пассажиров.

На место ДТП выехали власти Калужской и Смоленской областей. Пострадавших детей госпитализируют в Калужскую областную клиническую больницу.

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ДТП с автобусом в Калужской области: погибли семь человек, 30 ранены. Большинство – дети

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Теги: дтп с автобусом, дтп с детьми, пострадавшие, калужская область



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