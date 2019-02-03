Число погибших в аварии с автобусом в Калужской области выросло до четырех

Число погибших в ДТП с автобусом Man в Калужской области выросло до четырех человек: трое взрослых и один ребенок. Таковы данные телеграмм-канала Mash. В то же время, "Интерфакс" со ссылкой на МВД сообщает пока о двух погибших.

Разнятся данные о пострадавших: их от 16 до 20 человек, часть людей остается заблокированными под автобусом, вылетевшим в кювет. Нет точных данных и о количестве людей, находившихся в момент аварии в автобусе: называются цифры от 41 до 47 человек. Большинство из них – дети. Автобус ехал на музыкальный конкурс.

Между тем, источник в службах транспортного надзора региона сказал "Интерфаксу", что водитель автобуса, перевернувшегося под Калугой, мог не справиться с управлением на скользкой дороге. "По предварительным данным, водитель был опытным, перед рейсом прошел медосмотр. Рассматривается версия, что ему не удалось удержать автобус на скользкой дороге", - заявил он.

Также рассматривается версия о возможной технической неисправности автобуса. "У автобуса большой пробег. По документам был исправен. Однако предстоит дополнительно проверить его техническое состояние", - сказал источник.