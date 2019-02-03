В Петербурге пьяный мужчина напал на врача "скорой помощи"

Следственный комитет начал проверку инцидента, произошедшего минувшей ночью в квартире одного из домов по Гаванской улице.

По данным следствия, местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком в лицо врача "скорой помощи". "Скорая" приехала для оказания медицинской помощи жене нападавшего.

"По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе питерского ГСУ СКР.