03 Февраля 2019
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Происшествия Центральный ФО

Два человека погибли в ДТП с автобусом Man в Калужской области, более 20 ранены. ФОТО

Два человека погибли в результате ДТП с участием автобуса Man в Калужской области, сообщает УГИБДД по региону. При этом "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник сообщил об одном погибшем. Телеграм-канал Mash, в свою очередь, сообщает о 10 пострадавших и одном погибшем ребенке. Ранее в МЧС сообщили о 21 пострадавшем, 20 из них – дети. Всего автобус перевозил 47 пассажиров, 31 из которых – несовершеннолетние. По предварительным данным, дети ехали на соревнования по маршруту Смоленск – Калуга.

Пока погибшие неопознаны, возможно, один из них - водитель автобуса. Радио "Говорит Москва" сообщает, что внутри транспортного средства заблокированы несколько десятков человек.

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Фото: LIFE SHOT

"В 10:00 3 февраля на 37-м км автомобильной дороги регионального значения в Бабынинском районе, вблизи населенного пункта Извеково произошло опрокидывание на бок пассажирского автобуса. Предварительно в автобусе находились 47 человек, из них 31 ребенок. По уточненным данным, пострадали 21 человек, в том числе 20 детей", - сказали в пресс-службе.

МЧС России готовит направить вертолеты в Калужскую область на место аварии с автобусом, перевозившим детей. Два борта экстренных служба приведены в готовность в аэропорту Жуковский и Семязино, передает радиостанция "Говорит Москва".

Стоит отметить, что это далеко не первое крупное ДТП с автобусом, перевозившим детей, за последние годы и даже месяцы. О необходимости ужесточения контроля за транспортом, перевозящим детей, заговорили после страшного ДТП в Югре в 2016 году. Тогда погибли 10 детей, чей творческий коллектив ехал на выступления. В Общественной палате РФ тогда выступили за оснащение проблесковыми маячками автобусов, перевозящих детей. В ХМАО теперь все автобусы, используемые для перевозки детей, снабжены ГЛОНАССом.

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Два человека погибли в ДТП с автобусом Man в Калужской области, более 20 ранены. ФОТО

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Теги: дтп с автобусом, дтп с детьми, пострадавшие, калужская область



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Развитие сюжета:

Ранее 03.02.2019 12:53 Мск ДТП в Калужской области: создан оперативный штаб и открыта "горячая линия"
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Ранее 03.02.2019 12:05 Мск ДТП с автобусом в Калужской области: погибли семь человек, 30 ранены. Большинство – дети
Ранее 03.02.2019 11:49 Мск Число погибших в аварии с автобусом в Калужской области выросло до четырех

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Ранее 03.02.2019 11:00 Мск В Калужской области автобус с детьми съехал в кювет. Более 20 пострадавших

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