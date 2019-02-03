В Калужской области автобус с детьми съехал в кювет. Более 20 пострадавших

21 человек пострадал в ДТП с участием автобуса в Калужской области. 20 из них – дети, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления, авария произошла около девяти часов утра мск в Бабынинском районе, на повороте на село Извеково. Автобус марки Man съехал в кювет.

"На месте работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 36 человека и 14 ед. техники, в том числе от МЧС 21 человек, 7 ед. техники", - сообщили в МЧС.