03 Февраля 2019
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Происшествия Центральный ФО

В Калужской области автобус с детьми съехал в кювет. Более 20 пострадавших

21 человек пострадал в ДТП с участием автобуса в Калужской области. 20 из них – дети, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления, авария произошла около девяти часов утра мск в Бабынинском районе, на повороте на село Извеково. Автобус марки Man съехал в кювет.  

"На месте работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 36 человека и 14 ед. техники, в том числе от МЧС 21 человек, 7 ед. техники", - сообщили в МЧС.

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В Калужской области автобус с детьми съехал в кювет. Более 20 пострадавших

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Теги: дтп с автобусом, дтп с детьми, пострадавшие



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