03 Февраля 2019
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Происшествия Свердловская область

Организаторы ледовых гонок на Балтыме рассказали об очередном рейде "казаков"

Организаторы ледовых ралли на Балтыме сообщили, что в воскресенье, 3 февраля, на автодром приехали люди, похожие на казаков. По словам автогонщиков, прибывшие потребовали немедленно пропустить их на территорию автодрома. Владельцы трассы рассказывают, что с "казаками" приехали сотрудники Свердловского министерства природы.

Гонщики ожидают повторения прошлогодней атаки, когда эти же люди в папахах провоцировали спортсменов, нападали на зрителей, и блокировали движение автомобилей силовыми методами.

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"Год назад чиновники выпустили незаконное постановление и прислали называющих себя казаками боевиков. Те нарушали общественный порядок, срывали соревнования, угрожали людям. Одному зрителю разбили видеокамеру. Возглавляла этих людей заместительница министра природных ресурсов лично. В этом году история повторяется. Видимо, охраняемого чоповцами завала из брёвен поперёк въезда на автодром этим людям показалось мало. Просто поразительно, насколько огромные усилия чиновники прилагают для уничтожения свердловского автоспорта ради нескольких незаконных коттеджей в водоохранной зоне", - заявил создатель ледового автодрома Максим Ченцов.

Сейчас гонщики вызвали полицию.

"Подъезжают новые машины с "казаками". Мы видели у них похожие на оружие предметы. Вся эта ситуация вызывает серьёзные опасения. И неприятные вопросы к чиновникам, нанявшим за государственные деньги этих странных людей в папахах", - комментирует Максим Ченцов.

Отметим, конфликт регионального Минприроды и владельцев автодрома длится уже не первый год. Гонщики судились, и суд даже признавал их права на аренду территории.

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Организаторы ледовых гонок на Балтыме рассказали об очередном рейде "казаков"

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Теги: автодром на балтыме, автогонки, казаки



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