Причины смерти Децла установят судмедэксперты и СК

Скоропостижную смерть рэпера Децла в Ижевске проверят судмедэксперты – о назначении экспертизы Следственным комитетом сообщает станция "Говорит Москва". На проведении исследования причин смерти артиста настаивают и близкие музыканта. Они же рассказывают, что в последнее время Кирилл Толмацкий (настоящее имя звезды) не злоупотреблял алкоголем, не принимал запрещенных веществ или каких-либо препаратов.

Децл умер в возрасте 35 лет. В столице Удмуртии он выступал на частной вечеринке в честь дня рождения местного бизнесмена. Организаторы утверждают, что на мероприятии не было наркотиков, на видео последнего концертного номера Децла он выглядит вполне здоровым и опасений за его жизнь не возникает.

Пока поступает противоречивая информация о смерти рэпера. По одним данным, ему стало плохо в гримерке, во время припадка начались судороги, якобы, он жаловался на боль в руках. По другим данным, артист упал в курилке и помочь ему уже не могли. Прибывшие врачи могли только констатировать смерть.