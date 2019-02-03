Прокуратура проверит информацию об избиении семилетней девочки учителем

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга начала проверку после появления информации об избиении школьницы. Предполагаемое ЧП произошло в ГБОУ школа №13.

"Прокуратура выясняет все обстоятельства происшедшего. В ходе проверки будут опрошены все участники возможного конфликта и дана правовая оценка действия ответственных должностных лиц образовательного учреждения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской прокуратуры.

Ранее местные СМИ сообщили, что семилетняя девочка пожаловалась на избиение педагогом группы продленного дня.