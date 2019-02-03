Гол Головина помог "Монако" обыграть "Тулузу"

Гол российского полузащитника Александра Головина помог "Монако" обыграть "Тулузу" (2:1). Команда одержала первую за семь матчей победу в чемпионате Франции и поднялась на 18-ю строчку в турнирной таблице, передает корреспондент Накануне.RU.

Счет был открыт на 15-й встречи: Головин начал контратаку хозяев у своих ворот, ускорился через все поле и завершил ее точным ударом в дальний угол. Гол стал первым для россиянина в чемпионате Франции (не так давно Александр отличился в Кубке Лиги).

Однако через пять минут гости ответили забитым мячом защитника Кристофера Жюльена, замкнувшего навесную передачу головой. На 62-й минуте встречи именитый новичок "Монако" Сеск Фабрегас забил победный мяч точным ударом в девятку. Гол также стал дебютным для испанца за новый клуб.

"Монако" прервал серию без побед в Лиге 1 из шести игр. Подопечные Леонарду Жардима поднялись с 19-го места в турнирной таблице чемпионата на 18-е, имея в активе 18 набранных очков.