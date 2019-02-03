03 Февраля 2019
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Происшествия Центральный ФО

В Москве задержан бармен, подозреваемый в убийстве посетителя бара

В Москве задержан бармен, подозреваемый в убийстве посетителя в ночь с пятницы на субботу (2 февраля). ЧП произошло во время открытия нового бара.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СК России по Москве, утром в субботу в помещении бара на ул. Земляной вал было обнаружено тело 29-летнего посетителя с множественными телесными повреждениями. Был задержан 28-летний бармен.

СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

"В настоящее время задержанный доставлен в отдел, где с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в следственном управлении.

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В Москве задержан бармен, подозреваемый в убийстве посетителя бара

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Теги: убийство, открытие, бар, посетитель, бармен



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