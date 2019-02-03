03 Февраля 2019
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От остановки сердца скончался рэпер Децл

Известный в конце 90-х – начале нулевых рэп-исполнитель Децл, он же Кирилл Толмацкий, скончался от остановки сердца.

О смерти сына сообщил Александр Толмацкий, музыкальный продюсер, который когда-то работал и с собственным сыном. У них были непростые отношения, и долгое время отец и сын вообще не общались. На своей странице в Facebook Александр написал только: "КИРИЛЛА  БОЛЬШЕ НЕТ…".

Об остановке сердца у артиста сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на концертного директора Кирилла Павла Беленца. Артист скончался после концерта в Ижевске.

Официальный аккаунт Децла в соцсети "ВКонтакте" сообщил: "Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами".

У музыканта остался 14-летний сын Антоний.

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От остановки сердца скончался рэпер Децл

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Теги: децл, кирилл толмацкий, остановка сердца, рэпер



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Развитие сюжета:

Ранее 03.02.2019 09:43 Мск Причины смерти Децла установят судмедэксперты и СК

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