Представлен новый архивный документ по группе Дятлова

03 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

Представлен новый архивный документ по группе Дятлова

Исследователь гибели туристической группы Дятлова Олег Архипов представил архивный документ, который может свидетельствовать о фальсификации расследования по данному делу. О существовании записки, которую прокурор города Ивдель Василий Темпалов, возбудивший дело, оставил следователю Владимиру Коротаеву, Архипов рассказал в ходе ежегодной конференции в Екатеринбурге.

В записке говорится, что Темпалова вызвали в Свердловск "для доклада заместителю прокурора РСФСР по уголовному делу по факту смерти туристов". При этом датирована она 15 февраля 1959 г. — за 12 дней до официальной даты обнаружения тел. Получается, что в прокуратуре уже тогда знали о гибели группы.

Архипов провел почерковедческую записки.

"Первая показала, что записку действительно составлял Василий Темпалов. Вторая подтвердила подлинность документа и тот факт, что в текст не были внесены изменения. Все исследования проводились в Уральском региональном центре судебной экспертизы", — заметил исследователь.

По его мнению, проставленная в документе дата не может быть простой ошибкой Темпалова. В одном месте записки дата 15 февраля зачеркнута, а вместо нее проставлено 16 февраля.

"Ошибиться в дате может любой человек. Но ошибиться в нескольких местах? Да еще и зачеркнуть, а потом снова поставить неправильную дату — это уже из области фантастики", — подчеркнул Архипов.

При этом в свердловской прокуратуре настаивают на том, что прокурор все-таки ошибся в дате.

"В письме упоминается гражданин Рееб, приговор ему якобы должны были вынести 16 февраля. Но мы нашли справку о проверке прокуратурой Свердловской области прокуратуры Ивделя. В ней указано, что дело по Реебу было направлено в суд 2 апреля 1959 г. А приговор был вынесен 16 апреля", — рассказал начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

По мнению эксперта-психолога, такая ошибка может быть связана с тем, что во время написания документа Темпалов думал о февральских событиях, поэтому и проставил этот месяц в записке, пишет РИА Новости.

(2019)|https://cont.ws/@valentindeg/1186243

Напомним, группа туристов отправилась в лыжный поход зимой 1959 г. Все участники экспедиции погибли по неустановленным причинам. Архивы по делу закрыты, поэтому в народе обсуждаются десятки различных версий, которые включают НЛО, падение ракеты, испытания оружия страха, убийство спецслужбами и многие другие.

Представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что надзорное ведомство намерено установить причину смерти туристов из группы Игоря Дятлова.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Представлен новый архивный документ по группе Дятлова

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: группа дятлова, расследование, перевал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.02.2019 07:44 Мск Трагедия на перевале Дятлова не имеет срока давности, – эксперт
Ранее 01.02.2019 13:00 Мск Исследователи истории дятловцев надеются, что архивы по делу рассекретят
Ранее 01.02.2019 11:51 Мск Причины гибели группы Дятлова решила установить прокуратура. Спустя 60 лет
Ранее 09.01.2019 05:01 Мск Названа очередная возможная версия гибели группы Дятлова
Ранее 17.12.2018 08:30 Мск Уральский исследователь нашёл частицы крови в дневнике девушки из группы Дятлова
Ранее 21.05.2018 08:04 Мск Исследователь: В могиле "дятловца" Золотарева лежит жертва убийства, кости которой туда подкинули
Ранее 17.05.2018 09:36 Мск По результатам теста ДНК в могиле участника группы Дятлова захоронен другой человек?
Ранее 16.05.2018 09:36 Мск "Как на Чернобольской АЭС". Вокруг могилы участника группы Дятлова высокая радиация
Ранее 14.05.2018 10:59 Мск У могилы участника группы Дятлова нашли кости и куски от гроба

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 601

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети