Представлен новый архивный документ по группе Дятлова

Исследователь гибели туристической группы Дятлова Олег Архипов представил архивный документ, который может свидетельствовать о фальсификации расследования по данному делу. О существовании записки, которую прокурор города Ивдель Василий Темпалов, возбудивший дело, оставил следователю Владимиру Коротаеву, Архипов рассказал в ходе ежегодной конференции в Екатеринбурге.

В записке говорится, что Темпалова вызвали в Свердловск "для доклада заместителю прокурора РСФСР по уголовному делу по факту смерти туристов". При этом датирована она 15 февраля 1959 г. — за 12 дней до официальной даты обнаружения тел. Получается, что в прокуратуре уже тогда знали о гибели группы.

Архипов провел почерковедческую записки.

"Первая показала, что записку действительно составлял Василий Темпалов. Вторая подтвердила подлинность документа и тот факт, что в текст не были внесены изменения. Все исследования проводились в Уральском региональном центре судебной экспертизы", — заметил исследователь.

По его мнению, проставленная в документе дата не может быть простой ошибкой Темпалова. В одном месте записки дата 15 февраля зачеркнута, а вместо нее проставлено 16 февраля.

"Ошибиться в дате может любой человек. Но ошибиться в нескольких местах? Да еще и зачеркнуть, а потом снова поставить неправильную дату — это уже из области фантастики", — подчеркнул Архипов.

При этом в свердловской прокуратуре настаивают на том, что прокурор все-таки ошибся в дате.

"В письме упоминается гражданин Рееб, приговор ему якобы должны были вынести 16 февраля. Но мы нашли справку о проверке прокуратурой Свердловской области прокуратуры Ивделя. В ней указано, что дело по Реебу было направлено в суд 2 апреля 1959 г. А приговор был вынесен 16 апреля", — рассказал начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

По мнению эксперта-психолога, такая ошибка может быть связана с тем, что во время написания документа Темпалов думал о февральских событиях, поэтому и проставил этот месяц в записке, пишет РИА Новости.

Напомним, группа туристов отправилась в лыжный поход зимой 1959 г. Все участники экспедиции погибли по неустановленным причинам. Архивы по делу закрыты, поэтому в народе обсуждаются десятки различных версий, которые включают НЛО, падение ракеты, испытания оружия страха, убийство спецслужбами и многие другие.

Представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что надзорное ведомство намерено установить причину смерти туристов из группы Игоря Дятлова.