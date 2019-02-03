03 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Генерал ВВС Венесуэлы перешел на сторону оппозиции

Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал спикера парламента страны Хуана Гуаидо исполняющим обязанности "президента" страны. Об этом сообщается в Twitter.
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На видео выступает мужчина в военной форме с нашивкой "Франсиско Янес Родригес" и представляется генералом из высшего командования.

"Сегодня с гордостью патриота и демократа я сообщаю, что признаю депутата Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы", — заявил он в видеообращении.

На ролик отреагировали ВВС Венесуэлы. Военные назвали заявление генерала предательством.

"Мы в Вооруженных силах не будем мириться с такими действиями, Военно-воздушные силы Венесуэлы сохраняют верность нашему президенту, и мы одержим верх, несмотря на таких предателей", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Как сообщало Накануне.RU, эксперты предполагали, что армия может перейти на сторону лидера оппозиции Хуана Гуаёдо. Однако опасения вызывал средний офицерский состав и молодые военные.

"Власть не до конца доверяет военным. Гуайдо проводит переговоры с армией, он пообещал амнистию для всех военных, призывает родственников военных повлиять на их решение. Все больше солдат младшего состава критикуют правительство. Вооруженные силы могут расколоться", – заявлял ученый секретарь института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.

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Генерал ВВС Венесуэлы перешел на сторону оппозиции

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Теги: венесуэла, мадуро, гуайдо



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