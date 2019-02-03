Госдеп потребовал у России уничтожить ракеты 9М729 и пусковые установки

Госдеп потребовал у России уничтожить ракеты 9М729 и пусковые установки. Так российские власти "решат проблему нарушения договора о ракетах средней и меньшей дальности".

"Только полное и поддающееся проверке уничтожение российских ракет 9М729, пусковых установок и связанного с ними оборудования решит проблему нарушения Россией договора", - заявил РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.

В Госдепартаменте добавили, что США могут отозвать свое уведомление о выходе из договора до конца шестимесячного периода, если Россия "вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора".

Напомним, США объявили, что приостанавливают членство в договоре со 2 февраля. Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал президенту о несоблюдении США условий соглашений, и Владимир Путин объявил о выходе России из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

В Минобороны РФ заявили, что США начали готовиться к производству запрещенных договором ракет средней и меньшей дальности еще два года назад, до публичных бездоказательных обвинений России в якобы нарушении ДРСМД.