03 Февраля 2019
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Армия и ВПК В России За рубежом

Минобороны РФ: США начали производить запрещенные договором ракеты еще 2 года назад

США начали готовиться к производству запрещенных договором ракет средней и меньшей дальности еще два года назад, до публичных бездоказательных обвинений России в якобы нарушении ДРСМД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны России.

С июня 2017 г. на предприятии военно-промышленной корпорации "Raytheon" в городе Тусон штат Аризона стартовала модернизация производственных мощностей в целях создания запрещенных договором ДРСМД ракет средней и меньшей дальности.

"Данный завод является крупнейшим многопрофильным предприятием ракетно-космической области США, выпускающим практически все типы ракетного оружия, включая крылатые ракеты средней и меньшей дальности", - сообщили в Минобороны.

Площадь завода – 79 тыс. кв м, численность сотрудников предприятия по официальным заявлениям должна увеличиться почти на 2 тыс. человек.

В ноябре 2017 г. выделил Пентагону первый транш в 58 млн долларов, прямо указывая – "на разработку наземной ракеты средней дальности".

В Минобороны сделали вывод о том, что администрация США приняла решение о выходе из ДРСМД за несколько лет до того, как были вынесены на публику бездоказательные обвинения в адрес России о нарушении договора.

Напомним, ранее США объявили, что приостанавливают членство в договоре со 2 февраля. Страна выйдет из соглашения через шесть месяцев, если Россия "не вернется к его соблюдению". Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал президенту о несоблюдении США условий соглашений, и Владимир Путин объявил о выходе России из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

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Минобороны РФ: США начали производить запрещенные договором ракеты еще 2 года назад

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Теги: ракеты, ДРСМД, сша, россия



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Развитие сюжета:

Ранее 02.02.2019 22:56 Мск Госдеп потребовал у России уничтожить ракеты 9М729 и пусковые установки

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