28 Февраля 2019
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"Нафтогаз" начал процесс взыскания активов "Газпрома" в Люксембурге

"Нафтогаз" объявил о начале процесса по взысканию активов "Газпрома" в Люксембурге, говорится на странице компании в Facebook.

Сообщается, что "Нафтогаз" уже получил газ на сумму более $2 млрд.

Остальные деньги компания хочет получить путем принудительного исполнения в Нидерландах и Великобритании.

Как сообщало Накануне.RU, замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко недавно заявила, что Россия "все равно" заключит новый контракт. Ранее "Нафтогаз" заявил, что откажется от поданного в прошлом году иска против "Газпрома" на $11,6 млрд только в том случае, если "Газпром" заключит новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину, причем с гарантиями оплаты. Фактически речь идет о том, чтобы заставить Россию заплатить за неиспользование украинской ГТС после 2019 года.

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"Нафтогаз" начал процесс взыскания активов "Газпрома" в Люксембурге

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Теги: Нафтогаз, Газпром, взыскание, газ



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