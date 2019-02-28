Генпрокурор Израиля заявил о намерении выдвинуть обвинения против Нетаньяху по делам о коррупции

В Израиле заявили о предъявлении обвинений по коррупционным делам против премьер-министра Беньямина Нетаньяху, пишет "Национальная служба новостей".

С таким заявлением выступил генпрокурор страны Авихай Мандельблит. Он отметил, что до этого нужно провести обязательные предварительные досудебные слушания.

Нетаньяху хотят предъявить обвинения по так называемому "делу 4000", а также мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.