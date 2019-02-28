Малообеспеченные пенсионеры получат допвыплаты до 1 июля

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев отметил, что законопроект о дополнительных выплатах малообеспеченным пенсионерам будет принят Госдумой в весеннюю сессию, пишет "Коммерсантъ".

Уже 1 июля пенсионеры получат первые выплаты.

Медведев добавил, что сегодня закон предусматривает, что малообеспеченные пенсионеры должны получать не меньше установленного прожиточного минимума, но зачастую это достигается за счет индексаций и надбавок.

Новый законопроект предлагает за счет дополнительных выплат довести пенсии до уровня прожиточного минимума и только потом ее индексировать.