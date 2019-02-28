28 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Стали известны подробности воздушного боя между самолетами Индии и Пакистана

СМИ сообщили подробности воздушного боя между самолетами Индии и Пакистана - накануне 16 самолетов военно-воздушных сил Пакистана столкнулись в воздушном бою с восемью индийскими истребителями, сообщает телеканал NDTV.

Известно, что Пакистан использовал восемь американских истребителей F-16 и четыре французских Mirage-3, а также четыре китайских JF-17 Thunder. ВВС Индии поднимали в воздух четыре Су-30МК, два модернизированных Mirage 2000 и два МиГ-21. Индийские самолеты преследовали пакистанские после того, как последние скинули несколько бомб с лазерным наведением.

Напомним, после теракта 14 февраля, унесшего жизни сорока индийских силовиков ВВС Индии нанесли удары по лагерям террористов на пакистанской территории. ВВС Пакистана атаковали нарушителей воздушного пространства и заявили о двух сбитых индийских самолётах. После этого из Пакистана был также обстрелян ряд населённых пунктов на севере Индии.

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Стали известны подробности воздушного боя между самолетами Индии и Пакистана

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Теги: Пакистан, Индия, бой, самолеты



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