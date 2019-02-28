СМИ: США отказали Порошенко в поддержке в случае новой провокации в Керченском проливе

США отказали украинскому президенту Петру Порошенко в поддержке, если он снова решит устроить провокацию в Керченском проливе. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на информированный источник в американских экспертных кругах.

Причина состоит в том, что ЕС может не поддержать действия Украины, и это вызовет раскол в позиции Запада по отношению к России. Во время первой провокации Украину в ЕС поддержали, но без особого энтузиазма.

"Поэтому Порошенко отказали в довольно жесткой форме. И на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом в Мюнхене, и по другим каналам", - сказал источник.

Если же Порошенко решит рискнуть, то "Госдепу это точно не понравится, что будет сказано, возможно, даже публично".

Как сообщало Накануне.RU, в начале февраля Порошенко пообещал, что скоро украинские корабли снова пройдут через Керченский пролив. А глава МИД страны Павел Климкин пообещал "удивить Россию" сопровождением западных военных. Правда, на Западе таких намерений не подтвердили, и разговоры об этом на Украине поутихли.