СМИ: США отказали Порошенко в поддержке в случае новой провокации в Керченском проливе

28 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

СМИ: США отказали Порошенко в поддержке в случае новой провокации в Керченском проливе

США отказали украинскому президенту Петру Порошенко в поддержке, если он снова решит устроить провокацию в Керченском проливе. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на информированный источник в американских экспертных кругах.
Читайте также:

Причина состоит в том, что ЕС может не поддержать действия Украины, и это вызовет раскол в позиции Запада по отношению к России. Во время первой провокации Украину в ЕС поддержали, но без особого энтузиазма.

"Поэтому Порошенко отказали в довольно жесткой форме. И на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом в Мюнхене, и по другим каналам", - сказал источник.

Если же Порошенко решит рискнуть, то "Госдепу это точно не понравится, что будет сказано, возможно, даже публично".

Как сообщало Накануне.RU, в начале февраля Порошенко пообещал, что скоро украинские корабли снова пройдут через Керченский пролив. А глава МИД страны Павел Климкин пообещал "удивить Россию" сопровождением западных военных. Правда, на Западе таких намерений не подтвердили, и разговоры об этом на Украине поутихли.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: США отказали Порошенко в поддержке в случае новой провокации в Керченском проливе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Керченский пролив, США, Петр Порошенко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 645

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети