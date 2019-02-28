После крушения легкомоторного самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело

По факту крушения легкомоторного самолета в Московской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, сообщили Накануне.RU в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Напомним, днем 28 февраля в Коломенском районе легкомоторный самолет "Охотник С72"потерпел крушение на территории дачного участка в кооперативе "Подлипки-3".

"В момент крушения в доме никого не оказалось. На борту самолета находились пилот и пассажир, которые в результате крушения погибли на месте", - говорится в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается. На месте ЧП также работают сотрудники МЧС и Росавиации.