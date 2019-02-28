У Шестуна обнаружено еще незаконное имущество на сумму свыше 425 млн рублей

У экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна дополнительно обнаружено незаконное имущество на общую сумму свыше 425 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Читайте также: Следствие просит суд в Москве продлить арест Шестуну

Так, по данным ведомства, были дополнительно установлены автоспецтехника и земельные участки, приобретенные на неподтвержденные доходы, которыми фактически владел и пользовался Шестун.

Как сообщили в ГП, речь идет о 92 земельных участках и 4 зданиях. "В числе спецтехники - два снегохода Bombardier, погрузчик Hyundai; катер Glastron, 5 квадроциклов; трактор Беларус-320, трактор Беларус-1221.2, 5 снегоходов Bombardier", - отметили в ведомстве.

Уточненное исковое заявление в этой связи Генпрокуратура внесла в Красногорский городской суд Московской области.

Как ранее сообщало Накануне.RU, у экс-главы Серпуховского района Подмосковья, находящегося под арестом, нашли 676 объектов недвижимости. Также, по данным следствия, Шестун владел двумя базами отдыха на 274 млн руб. и 22 автомобилями стоимостью почти 27 млн руб. В личном пользовании семьи чиновника находится домовладение и земельный участок в сосновом бору площадью 17 га, фактически оно использовалось как его собственная дача. По предварительным оценкам, все это имущество оценивается в 10 млрд рублей.

Кроме того, на Шестуна завели еще одно уголовное дело о крупном взяточничестве. Его также обвиняют в организации негласной проверки финансово-хозяйственной деятельности автономной некоммерческой организации по развитию физкультуры и спорта. Целью было установить суммы денежного оборота организации. После того, как Шестун узнал необходимую информацию, он предложил свое покровительство. За это начальница организации с 2012 по 2018 годы передала Шестуну более 9 млн рублей.