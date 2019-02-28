У Шестуна обнаружено еще незаконное имущество на сумму свыше 425 млн рублей
У экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна дополнительно обнаружено незаконное имущество на общую сумму свыше 425 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.
Так, по данным ведомства, были дополнительно установлены автоспецтехника и земельные участки, приобретенные на неподтвержденные доходы, которыми фактически владел и пользовался Шестун.
Как сообщили в ГП, речь идет о 92 земельных участках и 4 зданиях. "В числе спецтехники - два снегохода Bombardier, погрузчик Hyundai; катер Glastron, 5 квадроциклов; трактор Беларус-320, трактор Беларус-1221.2, 5 снегоходов Bombardier", - отметили в ведомстве.
Уточненное исковое заявление в этой связи Генпрокуратура внесла в Красногорский городской суд Московской области.
Как ранее сообщало Накануне.RU, у экс-главы Серпуховского района Подмосковья, находящегося под арестом, нашли 676 объектов недвижимости. Также, по данным следствия, Шестун владел двумя базами отдыха на 274 млн руб. и 22 автомобилями стоимостью почти 27 млн руб. В личном пользовании семьи чиновника находится домовладение и земельный участок в сосновом бору площадью 17 га, фактически оно использовалось как его собственная дача. По предварительным оценкам, все это имущество оценивается в 10 млрд рублей.
Кроме того, на Шестуна завели еще одно уголовное дело о крупном взяточничестве. Его также обвиняют в организации негласной проверки финансово-хозяйственной деятельности автономной некоммерческой организации по развитию физкультуры и спорта. Целью было установить суммы денежного оборота организации. После того, как Шестун узнал необходимую информацию, он предложил свое покровительство. За это начальница организации с 2012 по 2018 годы передала Шестуну более 9 млн рублей.