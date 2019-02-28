Роман Плугин назначен главой ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Роман Плугин возглавил петербургский главк МВД. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить генерал-майора полиции Плугина Романа Юрьевича начальником Главного управления министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

С 2013 года Плугин возглавлял УВД по Южному округу Москвы.

Как сообщало Накануне.RU, ранее генерал-майору Роману Плугину прочили должность руководителя МВД по Свердловской области.