В Тульской области 5 марта состоится выездное совещание по нацпроектам

В Тульской области 5 марта состоится выездное совещание по реализации нацпроектов. Его проведет первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

"Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов 5 марта проведет в Тульской области выездное совещание о ходе реализации национальных проектов "производительность труда и поддержка занятости", "международная кооперация и экспорт" и "малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы", - сказал пресс-секретарь главы Минфина Андрей Лавров.

Заявленная тема будет обсуждена с руководством области и соседних регионов. Отмечается, что совершать поездки в регионы для обсуждения реализации нацпроектов Силуанов планирует на регулярной основе.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в 2019-2021 гг. на нацпроекты в бюджет заложено 5,6 трлн руб.