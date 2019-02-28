На Украине признали, что не пустили певицу Maruv на "Евровидение" из-за ее "рискованных" взглядов

Украинскую певицу Maruv не пустили на "Евровидение" из-за ее мировоззрения, которое является рискованным для властей. Об этом сказала член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова.

По ее словам, Maruv сразу заявила, что не будет говорить о политике, что от нее требовали.

"Мы в этом видим риски как общественный вещатель", - сказала Кольцова.

Она также посетовала, что руководство НОТУ не имело достаточно времени, чтобы "перепрошить кого-либо из финалистов и убедить его в том, как он любит Украину".

Глава правления НОТУ Зураб Аласания добавил, что, отказавшись от "Евровидения", он принял решение взять вину на себя, так как "настроение общества таково, что нужно найти виновного".

Примечательно, что после того, как от участия отказались группы Freedom-Jazz, Kazka и Brunettes Shoot Blondes, занявшие второе, третье и четвертое места в национальном отборе, и было принято решение вообще отказаться от "Евровидения". Это было сделано потому, что занявшие пятое место сестры Анна и Мария Опанасюк отказались отвечать на вопрос, кому принадлежит Крым, заявив, что не будут говорить то, что от них хотят услышать.

"Случилось то, что там появились две границы – украинская и российская. А все умные люди сделают выводы сами", - сказали они, добавив, что приезжают в Крым к родителям как к себе домой.

После этого их родителей внесли в базу скандального сайта "Миротворец", а самих сестер подвергли жесточайшей критике.

Украинский музыкальный продюсер Александр Ягольник считает, что для страны такой отказ от "Евровидения" - "это колоссальный позор на международном уровне".

Как сообщало Накануне.RU, если в "Евровидении-2019" победит представитель России, то Украина откажется от участия в конкурсе и в следующем году.