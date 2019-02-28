Колокольцев заявил о криминализации ТЭК

Глава МВД Владимир Колокольцев на заседании коллегии министерства обратил внимание на высокую криминализацию в ТЭК. По его словам, в отрасли фиксируется значительное количество правонарушений.

По словам Колокольцева, выявляются факты хищения активов предприятий, уклонения от уплаты налогов, врезок в трубопроводы, оборота фальсифицированных нефтепродуктов. Особо остро проблема стоит в Северо-Кавказском федеральном округе.

"Руководители подразделений экономического блока просто обязаны активизировать работу", - приводит его слова "Интерфакс".

Напомним, Следственный комитет ходатайствовал об аресте двух топ-менеджеров "Газпрома" в рамках дела Арашуковых. По данным следствия, они расхищали газ, который поставлялся несуществующим потребителям, и продавали его компаниям и физлицам.