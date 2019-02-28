На Южном Урале условный срок дали экс-сотруднице Роспотребнадзора, которая за взятку вернула владельцу "уничтоженный" алкоголь

3,5 года условно дали бывшей сотруднице карталинского отдела Роспотребнадзора - ее признали виновной во взяточничестве, служебном подлоге и превышении полномочий.

В 2017 году Мария Борисова проводила проверку, после которой у местного жителя изъяли немаркированный алкоголь и табак, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Суд рассмотрел дело и принял решение об уничтожении продукции. Однако за взятку в 35 тыс. руб. от владельца алкоголя Борисова передала ему обратно весь "товар". В суд злоумышленница предоставила фиктивный акт об уничтожении продукции.

Помимо условного наказания Борисовой назначили штраф в размере 30 тыс. руб.