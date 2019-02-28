Константин Малофеев предложил установить памятник императору Александру II на Алом поле в Челябинске

Генеральный продюсер телеканала "Царьград ТВ" Константин Малофеев предложил переименовать центральные улицы Челябинска и установить памятник императору Александру II рядом с храмом Александра Невского, сообщили Накануне.RU в епархии.

"Улицам в центральной части города необходимо вернуть исторические названия. Например, Алое поле заслуживает того, чтобы называться Александровской площадью", - отметил Малофеев.

Предприниматель готов оказать поддержку в реставрации храма Александра Невского, а также предложил установить рядом с ним памятник Александру II. Половину средств на монумент готов найти сам предприниматель, вторую половину он предложил внести челябинским властям либо местным предпринимателям.