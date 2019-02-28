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Происшествия Тюменская область

Тюменский студент получил 13 лет за создание банды наркокурьеров

20-летний бывший староста группы нефтегазового колледжа (ныне – многопрофильный колледж) Тюменского индустриального университета наказан за то, что привлек пятерых одногруппников к торговле наркотиками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В сентябре-ноябре 2017 г. 19-летний староста создал банду наркоторговцев из пяти несовершеннолетних одногруппников – первокурсников (все они были из сельской местности, один – из Краснодарского края, остальные – из Тюменской области). Главарь отвёл им роли курьеров. В ноябре 2017 г. студенты массово делали закладки, однако вскоре их "работу" прервали.

Около 22.20 26 ноября сотрудники патрульно-постовой службы заметили молодого человека, который возле подъезда одного из домов по улице Республики светил фонариком и что-то искал в снегу. Им оказался один из наркокурьеров. Там же была изъята "закладка" с наркотиком. Вскоре нашли и другие тайники. На следующий день староста арестован. В декабре того же года его отчислили.

Создатель банды получил 13 лет колонии строгого режима. Ранее два его сообщника получили "условки", троим – от полутора до четырёх лет воспитательной колонии.

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Тюменский студент получил 13 лет за создание банды наркокурьеров

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Теги: закладка, курьер, наркоторговля



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