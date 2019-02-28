Свердловский губернатор предложил снизить налоги для мусорных операторов, тарифами которых недовольны жители

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству проработать вопрос снижения платы жителей за услуги по обращению с ТКО. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы Свердловской области, в ближайшее время министерства экономики и финансов изучат данный вопрос.

"С целью снижения тарифа на вывоз и утилизацию отходов глава региона поручил правительству проработать вопрос о снижении налогов на прибыль и имущество региональных операторов. В ближайшее время изучат данный вопрос, произведут необходимые расчеты и доложат главе региона о результатах", - сообщает ДИП со ссылкой на министра ЖКХ Николая Смирнова.

Напомним, что "мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. В Свердловской области Северную административно-производственную зону с центром в Нижнем Тагиле обслуживает компания "Рифей", Западную с центром в Первоуральске – ООО "ТБО "Экосервис", Восточную с центром в Екатеринбурге – ЕМУП "Спецавтобаза". Что же касается тарифа, то с одного прописанного в квартире жильца взимается около 160 руб. в месяц, а с владельца частного дома больше.

Митинг против "мусорной реформы" проходил в Екатеринбурге недавно, 3 февраля, на Площади Обороны. Митинг был организован свердловским отделением партии "Яблоко", а поддержать протест пришли представители совершенно разных политических объединений.

3 марта в 12.00 на Площади Труда состоится ещё один митинг, но от партии КПРФ.