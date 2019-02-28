28 Февраля 2019
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Общество Свердловская область

Свердловский губернатор предложил снизить налоги для мусорных операторов, тарифами которых недовольны жители

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству проработать вопрос снижения платы жителей за услуги по обращению с ТКО. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы Свердловской области, в ближайшее время министерства экономики и финансов изучат данный вопрос.

"С целью снижения тарифа на вывоз и утилизацию отходов глава региона поручил правительству проработать вопрос о снижении налогов на прибыль и имущество региональных операторов. В ближайшее время изучат данный вопрос, произведут необходимые расчеты и доложат главе региона о результатах", - сообщает ДИП со ссылкой на министра ЖКХ Николая Смирнова.

Напомним, что "мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. В Свердловской области Северную административно-производственную зону с центром в Нижнем Тагиле обслуживает компания "Рифей", Западную с центром в Первоуральске – ООО "ТБО "Экосервис", Восточную с центром в Екатеринбурге – ЕМУП "Спецавтобаза". Что же касается тарифа, то с одного прописанного в квартире жильца взимается около 160 руб. в месяц, а с владельца частного дома больше.

Митинг против "мусорной реформы" проходил в Екатеринбурге недавно, 3 февраля, на Площади Обороны. Митинг был организован свердловским отделением партии "Яблоко", а поддержать протест пришли представители совершенно разных политических объединений.

3 марта в 12.00 на Площади Труда состоится ещё один митинг, но от партии КПРФ.

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Свердловский губернатор предложил снизить налоги для мусорных операторов, тарифами которых недовольны жители

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Теги: мусорная реформа, региональные операторы, тко, уборка мусора



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