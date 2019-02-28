В Германии осужден племянник телеведущего Дмитрия Киселева, воевавший в Донбассе на стороне ополченцев

В Германии суд приговорил к 2 годам и 3 месяцам тюрьмы племянника российского телеведущего Дмитрия Киселева Сергея, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на издание RTVI.

Самое интересное то, что гонения на Киселева-младшего начались как раз после того, как его дядя в телеэфире открыто признался в том, что Сергей воюет в ДНР на стороне ополченцев.

Племянника признали виновным в подготовке к участию в вооруженном конфликте на востоке Украины. Сам осужденный в ходе процесса отметил, что никого не убивал, частично признав вину в инкриминируемом "преступлении".

Сообщается, что Сергей в 2014 году во время визита в Санкт-Петербург на протяжении нескольких дней учился обращению с оружием в лагере "Имперский легион". Позже он объяснил, что никакой подготовки не проходил, а просто ждал отправку на Донбасс.