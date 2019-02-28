28 Февраля 2019
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Любили отдыхать в Таиланде: в Екатеринбурге судят банду наркодилеров

Свердловские полицейские завершили расследование уголовного дела группы наркоторговцев, у которых в ходе спецоперации конфисковали в общей сложности более шести килограммов "синтетики".
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Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального полицейского Главка Валерий Горелых, в сети полиции угодили четыре человека: 22-летняя Яна, 24-летняя Валерия, 22-летний Игорь и 34-летний Александр из Кургана, Каменск-Уральского и Артемовского района. На протяжении двух лет, как считает следствие, они были курьерами интернет-магазина, распространявшего криминальный товар на территории Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

"На след предполагаемых наркодилеров оперуполномоченные вышли в июне 2018 года. Изъятие зелья проводилось представителями МВД в автомобиле Nissan Qashqai, в квартирах, расположенных на улицах Гоголя, Володарского и Пушкина в Кургане, и Старых Большевиков в Екатеринбурге. Один из членов задержанной группы и ранее был не в ладах с законом, имеет шесть судимостей, в том числе за аналогичные преступления и кражи. Смертельно опасного препарата хватило бы, чтобы обеспечить дозами свыше 15 тысяч зависимых людей. "Синтетика" в качестве вещественного доказательства приобщена к материалам уголовного дела. Вырученные от незаконной продажи средства "предприниматели" тратили на личные нужды.

Одна из дам, к примеру, несколько раз нежилась под солнцем в Таиланде. Возможно, вскоре после приговора суда, если причастность к преступлениям задержанных подтвердится, воспоминания о романтических поездках на берег океана ей будут долго скрашивать суровые будни пребывания в учреждении ГУФСИН. Уголовное дело, которое обещает быть резонансным, для рассмотрения по существу полиция направила в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга", - отметил полковник Горелых.

Торговцам "дурью" грозит до 20 лет лишения свободы. О том, чем закончится судебное разбирательство, в МВД пообещали рассказать дополнительно.

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Любили отдыхать в Таиланде: в Екатеринбурге судят банду наркодилеров

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Теги: наркодилеры, банда, суд, полиция



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