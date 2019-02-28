Высокинский предложил не снимать новогодние украшения в Екатеринбурге весь год

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о намерении сохранить новогоднее оформление города на постоянной основе в течение целого года. Мэр хочет украшать город не только к Новому году, но и к другим праздникам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"В перспективе мы планируем сделать процесс подобного праздничного оформления города постоянным, чтобы Екатеринбург был подсвеченным и украшенным не только в период новогодних каникул, но и в другие праздники, в течение всего года. Это делает город красивым, привлекательным, поднимает настроение у всех екатеринбуржцев и у приезжающих к нам граждан. Будем целенаправленно работать в этом направлении", - сказал Высокинский.

Отметим, что перед новым, 2019 годом екатеринбуржцы были возмущены тем, что город недостаточно украшен к Новому году, тогда главную городскую елку привезли на Площадь 1905 года с большим опозданием.