Наталья Комарова обсудила ликвидацию балков в Нефтеюганске

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова во время визита в Нефтеюганск совместно с главой города Сергеем Дегтяревым провела открытое заседание общественного совета города. Речь шла о программах благоустройства и расселении балочного фонда. Резонансная тема обысков в администрации и последовавших за ними событий в публичной плоскости не обсуждалась, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор впервые после январских обысков встретилась с главой Нефтеюганска. О двусторонней встрече ни администрация города, ни окружной департамент не сообщают. Основным событием в рамках визита стало заседание общественного совета. Глава региона поинтересовалась ходом расселения балков в муниципалитете. За семь лет в городе ликвидировано 716 приспособленных для проживания строений, рассказал директор городского департамента ЖКХ Руслан Ахмадуллин. На 1 января 2019 г. в Нефтеюганске оставалось 704 приспособленных для проживания строения, за первые два месяца 54 из них демонтировано.

Местные власти приобрели 320 квартир для предоставления на условиях коммерческого найма в двух 16-этажных новостройках, в городе активно работает рынок вторичного жилья.

Необходимо сопровождать людей, обсудить с застройщиками вопрос удержания цен на жилье, сказала Наталья Комарова. "Ведь им самим будет выгоднее получить требуемую сумму сейчас и продолжить собственное развитие, чем ждать продажи недвижимости по завышенным ценам, по сути, заморозив инвестиции. Опыт других муниципалитетов показывает, что это возможно и это эффективная мера", – отметила губернатор.

По словам Дегтярева, город вышел на тот уровень жилищного строительства, который позволит переселить людей. "Только в 2019 году запланировано построить около 50 тысяч квадратных метров жилья", - сказал глава города.

Как сообщало Накануне.RU, против Сергея Дегтярева было возбуждено, а затем отменено уголовное дело. Тем не менее, у следователей остались вопросы к градоначальнику: по неподтвержденным данным Сергей Дегтярев завтра приедет на опрос в четвертое следственное управление ГСУ СКР.