28 Февраля 2019
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Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР

Народный Совет ДНР принял решение о создании Молодежного парламента

Народный Совет ДНР принял постановление "О создании Молодежного парламента ДНР". Решение было принято единогласно, сообщает пресс-служба Народного Совета.
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Инициатива обосновывается "развитием общественной составляющей республиканской молодежной политики, эффективным вовлечением молодежи в ее реализацию, формированием активной гражданской позиции, совершенствованием форм реализации молодежной политики".

В состав Молодежного парламента (МП) будет входить 50 человек, его членов будут избирать каждые два года. Депутатом МП может стать человек от 18 до 35 лет, который состоит в общественных организациях или движениях, обладает достижениями в научной, творческой, спортивной, трудовой, общественной или иной деятельности. О полномочиях МП пока не сообщается, постановление еще не опубликовано.

Предложение создать МП было сделано общественной организацией "Молодая Республика", его поддержал глава ДНР Денис Пушилин.

Напомним, недавно Пушилин также объявил о создании Общественной палаты ДНР.

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Народный Совет ДНР принял решение о создании Молодежного парламента

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Теги: ДНР, молодежный парламент



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